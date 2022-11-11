По словам Романа Свитана, ВСУ должны уничтожить как минимум половину правобережной группировки врага в районе областного центра.

ВСУ должны активно уничтожать правобережную группировку оккупантов, которая бежит из Херсона за Днепр. В противном случае эти 20-30 тысяч станут существенным усилением для вражеского войска на другом направлении, например, в Донецкой области. И тогда украинским защитникам придется отступать с потерями.

Таким мнением поделился военный эксперт Роман Свитан в комментарии на YouTube-канале УНИАН. По его словам, у ВСУ достаточно средств, чтобы наносить удары по убегающим оккупантам. Для этого есть HIMARS, другая артиллерия, ракеты М31 и так далее. А противник сможет отходить только по переправам или мостам.

"Если мы не будем стрелять на отходе, то есть выпустим эту группировку на левый берег, во-первых, будут вопросы у украинцев к нашему военно-политическому руководству. Что это такое, то есть договорняк, о котором не знают украинцы? А если это не договорняк, то вы должны уничтожать 30 тысяч россиян на правом берегу. Иначе 30 тысяч хорошо вооруженных, прошедших войну, прошедших боевое слаживание даже уже на войне, пусть там есть часть мобилизованных, но они уже прошли боевые действия, и 30-тысячное войско, если сейчас, допустим, появится в районе Донецка, мы потеряем Донецкую область, плюс потеряем несколько тысяч своих солдат", — заявил Свитан.

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По его словам, на текущем этапе войны нельзя допустить, чтобы произошли такие печальные изменения. Именно поэтому необходимо уничтожать рашистов во время отхода. Военный эксперт приводит в качестве примера бегство оккупантов из Киевской области, из-под Изюма и с территории Лимана. В каждом из случаев враг сумел выйти, и в районе Херсона такой сценарий не должен повториться.

Свитан также выразил уверенность, что правобережную группировку с юга Украины перебросят именно на Донбасс в случае успешного отхода. Так как у этой части войска есть определенный опыт, она может выполнять наступательные операции, а оборону территорий на левом берегу Днепра поручат мобилизованным.

"Неподготовленными войсками они прикроют определенные оборонительные укрепления. Неподготовленные войска могут сражаться в обороне. Кстати, даже мы это показали, то есть мы в обороне в начале этого года также сражались неподготовленными практически войсками территориальной обороны и добровольцами", — подытожил Свитан.

Ситуация в Херсонской области: последняя информация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявили об отводе войск с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.

По данным ГУР, на запад от реки находятся 20 тысяч рашистов. Они вывозят раненых и боеприпасы.

Как сообщили СМИ со ссылкой на украинского командира с позывным "Крот", оккупанты хотят заманить ВСУ в ловушку на территории Херсона. Однако им не удастся это сделать. Украинская разведка работает лучше российской и разузнала о планах врага.

Согласно свежей информации от Генштаба, украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

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