Эксперт спрогнозировал, как приостановление военной помощи от США Украине может повлиять на поведение оккупантов.

При бесперебойной логистике от США Вооруженным силам Украины удалось бы в корне изменить ситуацию на поле боя в течение ближайших нескольких месяцев.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"За неимением боеприпасов, скорее всего, мы будем видеть более эффективное и масштабное продвижение врага на поле боя. Но мы должны смотреть и на возможности российской армии, которая выхолащивается. На самом деле, ситуация не достаточно хорошая. Если бы нам удалось иметь постоянную и бесперебойную логистику от наших американских партнеров, думаю, в течение ближайших нескольких месяцев нам удалось бы в корне изменить ситуацию на поле боя", - подчеркнул он.

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По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от того, какими ресурсами будет в обозримой перспективе обладать украинская армия и, соответственно, на что способна будет российская экономика и российское правительство для того, чтобы усилить свое давление на разных участках фронта.

"Мы такие сложные времена уже переживали, в частности в первые месяцы прошлого года, когда из-за странной позиции республиканской партии Америки мы потеряли возможности те же - вовремя получать крайне необходимые на фронте артиллерийские боеприпасы и кучу другого военного имущества, от которого мы критически зависели. Мы нашли другие варианты и возможности, чтобы частично компенсировать недостаток. Что будет на этот раз, думаю, на несколько дней, возможно недель вооружений и военной техники нам хватит. Далее будут наши дипломаты искать альтернативу поставок. Есть определенные проблемы с тем, где взять оружие, но как-то будем выходить из ситуации. В любом случае украинская оборонка работает для обеспечения текущих потребностей", - прокомментировал Селезнев.

По его мнению, россияне не будут сейчас менять свою деятельность на поле боя, подтягивать ближе к линии фронта свои базы, арсеналы, склады, думая, что у нас нет дальнобойного оружия из-за остановки поставок США. Потому что кроме ATACMS украинская армия имеет на вооружении Storm Shadow/SCALP, которые не менее эффективно уничтожают вражеские цели.

По словам эксперта, чтобы как-то коренным образом изменить ситуацию на фронте россиянам надо значительно увеличить свои ресурсы, а это трудно.

Селезнев отметил, что армия РФ сейчас насчитывает 620 тысяч личного состава и это включая подразделения в Курской области. В их планах на 2025 год привлечь еще 325 тысяч, а это фактически только компенсация текущих расходов.

"Говорить о способности РФ масштабировать боевые действия нельзя. Потому что для того, чтобы это произошло, Путину надо проводить хотя бы частичную мобилизацию. Для коренного изменения ситуации на поле боя врагу нужно кратно большие ресурсы. Где их взять? А возможности российской оборонки и так действуют на максимуме. Единственное, на чем они сейчас сконцентрировали свои силы - это масштабирование производства дронов... И сейчас речь идет о том, что в перспективе враг может масштабировать задействование дронов до уровня 500 единиц в сутки. Это очень много. Возникает вопрос о возможностях нашей ПВО и здесь есть над чем работать", - сказал военный эксперт.

В общем, как отметил Селезнев, серьезную проблему мы можем получить в вопросе работы систем противовоздушной обороны, если помощь США будет приостановлена.

"Если нам не передавать ракеты для наших ПВО, то враг абсолютно безнаказанно будет расстреливать своими крылатыми ракетами всю нашу страну. И в той ситуации, в которой находятся наши Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, фактически в такой ситуации будет находиться каждый украинский город. Вызов очень серьезный", - говорит он.

Вместе с тем Селезнев подчеркнул, что не стоит забывать один момент: то, что сейчас сообщается широкой общественности в утверждениях, в частности американских чиновников - это лишь одна часть процесса.

"А вот что происходит за кулисами, думаю, это более весомый фактор, который в дальнейшем будет влиять на весь ход российско-украинского противостояния. Сейчас то что я вижу - это принуждение американского правительства, давление на украинское правительство по фактически капитуляции. Ведь Путин грезит выходом на переговорный трек только при условии, если Украина выведет свои войска с территории 4-х украинских областей. На другое Путни не соглашается", - подчеркнул Селезнев.

Однако, добавил он, есть надежда на наших европейских партнеров, на британских друзей в разрешении ситуации.

США приостановили помощь Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, западные СМИ распространили информацию, что президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине с 4 марта. Речь идет и об оружии, которое уже транспортируется самолетами и кораблями, или ожидает в транзитных зонах в Польше.

Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановление поставок оружия и разведданных Украине от США "в связи со встречей в Овальном кабинете". Рэтклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира "после письма президенту".

Президент США Дональд Трамп сегодня во время выступления перед обеими платами Конгресса сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых.

"Я ценю, что он написал это письмо", - сказал Трамп.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что письмо, о котором сказал Трамп - это сообщение украинского президента Зеленского в социальных сетях о готовности к переговорам.

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