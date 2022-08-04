Также был обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего отчитались о ходе всеобщей мобилизации.

Как говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодня под председательством президента Украины - верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В частности, во время заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности.

"Первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.

Кроме того, была заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и сделан акцент на персональной ответственности руководителей сектора безопасности и обороны по выполнению приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины.

"Заслушан доклад о продлении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании Ставки, которое состоялось 28 июля, проанализировали состояние обеспечения на это время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: