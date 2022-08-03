Арестович напомнил, что силам обороны приходится вести войну с линией фронта около 1300 км, и всего есть более 2600 км границы, которую нужно обезопасить.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России Вооруженным Силам Украины катастрофически не хватает тяжелого вооружения.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Rzeczpospolita.

Арестович напомнил, что силам обороны приходится вести войну с линией фронта около 1300 км, и всего есть более 2600 км границы, которую нужно обезопасить.

"Для полноценного и эффективного наступления нам не хватает тяжелой техники. Нужно понимать, что это не локальная война – это самая крупная континентальная война с 1945 года. А с таким количеством оружия мы не справимся", – заявил Арестович.

Он также отметил, что если бы каждая страна западной Европы поддерживала Украину с такой решимостью, как Польша, то "мы бы уже были во Владивостоке".

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 3 августа 2022 года на Донетчине враг основные усилия сосредоточивает на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, выемка, Берестовое, Бахмутское и Опытное.

Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.

На направлениях Владимировка - Соледар и Покровское - Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлении возрождения - Кодема и Доломитное - Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

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