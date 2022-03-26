Соединенные Штаты намерены пополнить свои арсеналы после отправки тысяч систем в Восточную Европу для поддержки Украины.

Производство важнейших ракетных систем Stinger и Javelin может быть увеличено. Это позволит Соединенным Штатам пополнить свои арсеналы после отправки тысяч систем в Восточную Европу для поддержки Украины.

Как пишет издание Defense News, об этом заявил помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш.

"Я думаю, действительно, это две возможности для армии быстро двигаться вперед, и Конгресс хочет, чтобы мы пополнили эти запасы. Думаю, мы сможем это сделать", — сказал помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш на мероприятии 25 марта.

При этом отмечается, что ускорение или увеличение производства зенитного и противотанкового вооружения связано с кучей соображений: долгосрочные закупки, вспомогательное оборудование, полевые потребности и т.д. Эти вопросы, сказал Буш, рассматриваются "прямо сейчас".

"Конгресс предоставил большую сумму денег, чтобы помочь нам пополнить наши запасы, что мы очень ценим. И мы очень близки к тому, чтобы проинформировать Конгресс о наших первых шагах в этом направлении", — сказал он.

Отмечается, что принятый Конгрессом ранее в этом месяце пакет государственного финансирования на 2022 финансовый год в размере 1,5 триллиона долларов включает 728 миллиардов долларов на национальную безопасность. Законодательство предусматривает помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов предназначены для поставок нового оружия, такого как Javelin.

Украинские официальные лица неоднократно запрашивали Stinger и Javelin, которые дают преимущество на поле боя.

В последние недели США отправили Украине множество вооружений и другой военной техники. Пакет безопасности стоимостью 800 миллионов долларов, о котором было объявлено 16 марта, включал 800 систем Stinger и 2000 систем Javelin. Белый дом заявил, что это снаряжение поможет украинским военным "защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России".

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