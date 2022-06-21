Это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает украинскую оборону.

Первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже находятся на фронте.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами", - отметил он.

По словам Резникова, это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает украинскую оборону.

"Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - добавил министр.

Он добавил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя.

"Конечно же, отдельная огромная благодарность нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой. Также хочу поблагодарить немецких партнеров за поддержку, на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать. Очень ценю усилия моей коллеги – министра обороны Германии Кристине Ламбрехт", - подчеркнул Резников.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild заявил канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал.

Шольц заявлял, что его страна помогает Украине больше, чем почти кто-либо другой". Тем не менее Германия осуществила поставку только трети обещанной Украине оружия.

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