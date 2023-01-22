Российский оппозиционер прокомментировал результаты "Рамштайна-8".

Оружие, которым усилятся ВСУ после нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), приближает ее к контрнаступлению, но этого все равно недостаточно.

Такое мнение высказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин, вместе с тем отметив, что в новом военном пакете Украина получила даже больше, чем можно было ожидать, передает 24 Канал.

"Ход событий ускоряется, и нужно ему отвечать. Если бы такой пакет был предоставлен в марте 2022 года, тогда это была бы очень мощная помощь. Но сейчас уже январь 2023 года. Сейчас совсем другие потребности и масштаб, - заявил он. - Поскольку сейчас очень быстро разворачиваются события на фронте, завтра эта помощь может оказаться недостаточной. Нужно перейти определенный рубеж, за которым - поставка Украине тяжелой техники".

Фейгин добавил, что, даже после получения столь мощного пакета военной помощи происходит быстрое разочарование:

"Так тоже бывает. Это ощущение, что потребности не всегда совпадают с возможностями. Но здесь не принимаются оправдания, потому что украинцы платят очень большую цену".

"Рамштайн-8" - что сообщалось

Напомним, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") состоялось 20 января.

Сообщалось, что Западные союзники так и не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал этот "Рамштайн" замечательной встречей друзей. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, однако решение о поставке современных танков все-таки должно быть принято.