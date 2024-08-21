После объявленной российскими властями эвакуации гражданских из приграничья Курской области для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты.

Тактическая авиация ВСУ использует на Курщине для поражения врага высокоточные бомбы, отмечается в сообщении командующего Воздушных Сил генерал-лейтенант Николая Олещука.

По его словам, после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения с приграничья Курской области, для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов.

"Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду! Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных Сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов", - написал он в Telegram.

Бои в Курской области - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 августа, Олещук обнародовал видео, как на Курщине ярко отработал украинский самолет с французской управляемой авиабомбой AASM Hammer. В результате был "денацифицирован" подземный пункт управления вражеского войска.

По информации авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, в операции Сил обороны Украины в Курской области РФ авиационная компонента присутствует на всех уровнях, начиная от беспилотников. Он отметил, что недавно поставленные в Украину истребители F-16 на Курщине не применяются, но задействованы украинские самолеты и вертолеты.

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