По словам Ивана Тимочко, курская операция ВСУ будет иметь, кроме военных, политические последствия для России.

Курская операция ВСУ будет иметь, кроме военных, политические последствия для России. Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он, в частности, рассказал, как операция может расшатать ситуацию в РФ.

"Когда Путин нападал на Украину, у него был общественный договор со своим населением, своими гражданами - мы воюем в Украине против украинцев, а вы здесь, у себя, живете и "благоденствуете", вас никто трогать не будет, а бедных мы отправим воевать. Но когда война заходит на территорию России, как правило, будут страдать больше всего средний слой или богатые. То есть те, которые имеют имущество статичное, - дома, бизнесы. И их Путин не защитил", - подчеркнул Тимочко. Видео дня

Он отметил, что в зоне "серьезного риска" сейчас в РФ находятся стратегические предприятия, которые уже давно находятся в собственности российских олигархов.

"Я думаю, есть фантомная боль после того, как были уничтожены их бюджетообразующие отрасли - нефтегазоперерабатывающие. А теперь мы видим, что это попадает в фазу потери крупного имущества", - сказал эксперт.

Кроме этого, он напомнил, что в ходе операции было взято в плен большое количество ФСБ-шников, служащих, срочников.

"Если абсолютно можно не волноваться за узников-военных, попавших в плен, или контрактников, которые воюют за деньги - продали свое тело и душу российскому правительству, чтобы их использовали в чужой войне, то совсем другая ситуация, когда в плен попадают ФСБ-шники, агентурная сеть, кадыровцы, срочники. То есть те лица, которые так или иначе резонируют в российском обществе", - отметил Тимочко.

По словам военного, цифра, обнародованная - 2 тысячи пленных - это то, о чем знают россияне. Но реально попавших в плен, по его убеждению, в разы больше. Кроме того, на сегодня, по словам Тимочко, нанесен удар по российской риторике на международном уровне.

"До этого времени вся стратегия и дипломатия России строились в основном на том, что боевые действия должны происходить непосредственно на территории Украины. Когда война перешла на территорию России, она сломала всю парадигму вообще мировой дипломатии и как союзников России, так и наших. ... Конечно, это повлияет на взаимодействие с его союзниками, потому что ни одна диктатура, тот же Иран или Северная Корея не захотят повторить судьбу Российской Федерации", - посчитал аналитик.

По словам Тимочко, во время курской операции Россия столкнулась с совершенно новым способом ведения войны и не может дать ответ.

"Украинцы делают то, что больше нам удается, - это мобильная, активная война. Если Россия пыталась свести ведение боевых действий в Украине в фазу, которую они любят, линейных фронтов, где механизированные соединения как правило находятся в линейных штурмах с привлечением классических советских тактик и стратегий, то здесь совсем другая ситуация. Война на их территории. Они хотят нанести массированные удары, но понимают, что это вызовет бешеное недовольство. И боятся не столько реакции населения на новообразованной линии фронта, как внутренних колебаний, которые могут произойти", - отметил Тимочко.

Курская операция ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Институте изучения войны заявили, что глава Кремля Владимир Путин пытается переложить ответственность за Курскую область на российских чиновников и военных.

По их мнению, российский диктатор "продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников".

Аналитики напомнили, что вчера Путин провел совещание со своими военными и чиновниками по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, и оценил положение вещей. В Институте считают, что Кремль специально опубликовал видеозаписи докладов глав указанных областей Путину для того, чтобы публично выставить их ответственными за проблемы, с которыми они не в состоянии справиться без помощи Путина.

В сети после начала операции ВСУ в Курской области были обнародованы многочисленные видео, из которых понятно, что у жителей области паника, люди говорят, что диктатор беспомощный и жалкий.

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