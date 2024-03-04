"Борец" отметил, что во время операции некоторые дроны получили повреждения.

В мае 2023 года повреждения получил российский разведывательный корабль "Иван Хурс". За ним несколько часов охотились украинские надводные дроны "Магура".

Отмечается, что корабль-разведчик РФ выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

"Иван Хурс" был наш первый выход успешный. Но это дистанция более 500 километров. Операция была очень сложная. Миссия по времени затянулась из-за плохих погодных условий. Связь постоянно пропадала", - рассказал руководитель отдела беспилотных систем ГУР генерал с позывным "Борец" в интервью "Украинской правде".

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По его словам, экипаж российского корабля отстреливался около шести часов, из-за чего некоторые дроны получили повреждения, а в некоторых просто закончилось топливо.

"И при сближении с судном, вот мы уже практически в метрах ста - и падает связь. Мы ничего не видим, не управляем дронами, экипаж врага начинает отбивать атаку... Как-то связь вернули и часов шесть, наверное, ходили за кораблем следом, ждали, пока на борту закончится боекомплект. Где-то через два часа стало понятно, что БК у них не заканчивается. Мы его встретили где-то в половине первого ночи, и где-то до семи часов утра он отстреливался. Пока его преследовали, то в некоторых дронах уже и горючее закончилось, так как расстояния очень большие. Некоторые дроны были повреждены. Но мы-таки до него добрались", - подытожил боец.

Атаки на корабли РФ - главные новости

С начала войны Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота России. Издание Bild сообщило, что весной 2022 года "непобедимый" ЧФ РФ насчитывал более 70 кораблей. В то же время в Страткоме ВСУ заявили, что ВСУ вывели из строя 33% боевых кораблей РФ в Черном море.

Одним из последних уничтожен ракетный катер "Ивановец". Его в ночь на 1 февраля атаковали морские дроны.

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