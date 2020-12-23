Штаб вернул младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины из плена боевиков.
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Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по устанавливающимся обстоятельствам недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – говорится в сообщении.
Что произошло
Александр Пупко исчез из штаба 17 декабря: его не обнаружили во время проверки наличия личного состава одного из подразделений ВСУ.
21 декабря появилась информация о захвате сержанта боевиками. Как военный оказался на неподконтрольной Киеву территории Донбасса – в делегации ТКГ не знают.
Это не первое исчезновение военного. Предыдущий раз бойца передали Украине уже погибшим. По информации СМИ, его задушили.
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