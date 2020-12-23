Военный исчез из штаба 17 декабря: его не обнаружили во время проверки наличия личного состава одного из подразделений ВСУ.

Штаб вернул младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины из плена боевиков.

Читайте такжеЗахват украинского воина боевиками на Донбассе: в США сделали заявление

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по устанавливающимся обстоятельствам недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – говорится в сообщении.

Что произошло

Александр Пупко исчез из штаба 17 декабря: его не обнаружили во время проверки наличия личного состава одного из подразделений ВСУ.

21 декабря появилась информация о захвате сержанта боевиками. Как военный оказался на неподконтрольной Киеву территории Донбасса – в делегации ТКГ не знают.

Это не первое исчезновение военного. Предыдущий раз бойца передали Украине уже погибшим. По информации СМИ, его задушили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН