ООС новости - российский снайпер смертельно ранил бойца / Фото: REUTERS
На Донбассе активизировались российские снайперы.
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Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
2 февраля россиянин тяжело ранил украинского бойца. Его срочно госпитализировали, но усилия врачей были тщетными – военный скончался в медучреждении.
"Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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