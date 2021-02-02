Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

На Донбассе активизировались российские снайперы.

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Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

2 февраля россиянин тяжело ранил украинского бойца. Его срочно госпитализировали, но усилия врачей были тщетными – военный скончался в медучреждении.

"Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН