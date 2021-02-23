В Наблюдательном миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Ритуальные услуги".
Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ.
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"16 февраля в 17:35 на пограничном пункте "Донецк" Наблюдательная миссия видела черный микроавтобус с надписью "Ритуальные услуги" (на русском языке), который въезжал на пограничный пункт пропуска со стороны Российской Федерации", - заявляют наблюдатели.
После прохождения таможенных процедур контроля это транспортное средство поехало на оккупированную часть Донбасса.
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