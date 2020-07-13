Боевики на Донбассе 16 раз открывали огонь, много украинских военных ранены

В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредило окна частного дома.

12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ОС.

Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», недалеко Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехового. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Захватчики обстреляли наших защитников возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опросного агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всех украинских защитников доставили в медучреждения и оказали необходимую помощь врачей.

Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и ранили по меньшей мере 8.

Также, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредило окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Каменки.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

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