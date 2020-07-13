Боевики на Донбассе 16 раз открывали огонь, много украинских военных ранены
12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ОС.
Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», недалеко Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехового. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Захватчики обстреляли наших защитников возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Читайте такжеНа Донбассе пятеро воинов ВСУ получили ранения за сутки
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опросного агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всех украинских защитников доставили в медучреждения и оказали необходимую помощь врачей.
Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и ранили по меньшей мере 8.
Также, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредило окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.
От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Каменки.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram