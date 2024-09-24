Эксперт отметил, что Павел пытается демонстрировать себя прагматичным реалистом, но это не значит, что он перестает быть другом Украины.

Президент Чехии Петр Павел недавно заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть уже оккупированные территории. Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Еспресо" объяснил, как надо воспринимать это заявление и обратил внимание на некоторые нюансы.

"Петр Павел - очень последовательный политик, у него нет изменения позиций. Он говорил о том, что у Украины будет только один шанс на контрнаступление, и остался сторонником этой идеи. Он не боится озвучивать свои мысли, тогда как значительное количество западных политиков боятся что-то сказать", - отметил Мусиенко.

По словам директора Центра военно-правовых исследований, президент Чехии отмечает, что надо искать альтернативное решение, которое предусматривало бы замораживание конфликта, вступление Украины в НАТО и распространение статьи 5 Североатлантического договора на те территории, которые Украина будет контролировать.

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Он отмечает, что Украину надо принять в НАТО и в ЕС, чтобы было понятно, что Россия не нападет в будущем, подчеркнул Мусиенко.

"Он распространяет мысли, которые слушают отдельные политики, те, кто боится их высказать вслух. Павел пытается демонстрировать себя прагматичным реалистом, но это не значит, что он перестает быть другом Украины. Все оборонные программы продолжаются, у нас их очень много, и они только развиваются", - подчеркнул Мусиенко.

Окончание войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине "нужно будет быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных россиянами, и наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что война в Украине может завершиться только тогда, когда Путин признает, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. Однако сейчас российский диктатор еще "не пришел к такому выводу",

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