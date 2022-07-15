Решающая битва необязательно должна состояться на российской границе, считает полковник запаса ВСУ.

Развязанная Россией война против Украины будет сложной. Закончиться она должна победой ВСУ. Другие варианты развития событий, такие как прекращение огня, договоренности, перемирие не принесут результатов.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

"Это будет нелегкая война, иногда с мясорубкой. Но она должна закончиться разгромом Российской Федерации на поле боя", – отметил он.

По его словам, впереди украинцев могут ждать крайне сложные и кровопролитные бои. Решающая битва при этом необязательно должна состояться на российской границе.

"Это может произойти и раньше, если Россия будет вынуждена дать нам решительное сражение. Именно это решительное сражение и победа в нем может стать точкой в этой войне", – добавил Жданов.

Напомним, по словам Жданова, в подразделениях ВСУ уже достаточно людей, а вот соответствующего оружия и бронетехники не хватает. Эксперт уверен, что Украина уже давно сформировала бы дополнительные бригады для усиления своих позиций на фронте, но без достаточного количества оружия это невозможно. А США не спешат давать Украине это оружие, потому что ждут "дворцовый переворот" в России.

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