На днях 80-я бригада вместе с другими подразделениями взорвали 9 танков.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать врага. Они показали, как взорвали вражескую технику из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Видео с ударом по боевой машине оккупантов опубликовал пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ролике заметно, как техника оккупантов расположилась на открытой местности неподалеку от линий электропередач. Львовские десантники навелись на нее и совершили меткий залп.

Недавно бойцы 80-й бригады вместе с другими подразделениями уничтожили много российской техники вместе с экипажами и пехотой. Об этом тоже рассказали в Командовании ДШВ: "Следует отметить, что на днях львовские десантники совместно с другими подразделениями Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины подбили 9 российских танков, 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов".

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 38 тысяч рашистов. Они также превратили в металлолом 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 геликоптеров врага.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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