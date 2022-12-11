В результате ударов по городу вспыхнул пожар.

Российские оккупанты в ночь на 11 декабря обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне. В результате энергетики остались без автомобилей.

По словам председателя ОВА Ярослава Янушевича, россияне уничтожили три служебных авто энергетиков, поврежден ангар и еще пять машин. На месте попадания снарядов возник пожар. Огонь охватил 30 квадратных метров.

На место происшествия выехали спасатели, им удалось оперативно ликвидировать пожар.

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Кроме того, сообщается, что враг за минувшие сутки, 10 декабря, совершили 45 обстрелов Херсонщины.

"Российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били с артиллерии, РСЗО, танков и минометов", - отметил Янушевич.

Он указал, что россияне снова атаковали жилые кварталы Херсона - вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

Глава ОВА сообщил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в области два человека погибли, еще пятеро жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ситуация в Херсоне - что известно

За 9 декабря оккупанты более 50 раз обстреляли освобожденную часть Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

За прошедшие сутки, 10 декабря, в результате российских обстрелов часть Херсона осталась без электроснабжения, без света остались почти 2,6 тысячи абонентов.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне. Здание повреждено, медработники, пациенты и дети не пострадали.

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