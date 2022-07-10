Смертность во временно оккупированном городе продолжает расти.

Стало известно, от чего сейчас умирают жители временно оккупированного Мариуполя. Люди страдают от стресса, ведь рашисты принесли им немало горя.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сейчас в городе наблюдается негативная динамика - умирает все больше людей. Чаще всего мариупольцы умирают естественной смертью, от сердечных приступов. Все это - последствия жизни под оккупацией. Постоянный стресс убивает людей.

Андрющенко отметил, что 60-70% мариупольцев, которые остались в городе, — пожилые люди, почти все из них имеют хронические заболевания. Без лекарств и надлежащей медицинской помощи все эти болезни обостряются, что тоже приводит к смерти.

"Однако это не все. Очень много смертей именно от заражения крови. Даже банальные порезы приводят к ампутации и смерти, потому что медицина не работает", – добавил Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне передали Мариуполю "гумпомощь": плесневелый черствый хлеб и лопаты.

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