Для российских убийц нет ничего святого.

РФ годами лелеяла миф, что россияне — это набожный народ. Однако во время полномасштабного вторжения РФ в Украину "верующие" оккупанты показали свою настоящую сущность. Для них нет ничего святого, и церкви или храмы здесь не исключение. Например, в начале марта в селе Корюковка Черниговской области российские солдаты ограбили церковь. А теперь они решили превратить мариупольский собор Русской православной церкви в огневую позицию. Убийства перед иконами – это нормально для путинских террористов.

Соответствующей информацией поделился полк "Азов" в своем Telegram-канале: "Оккупанты не по-православному относятся к святыням РПЦ. Так, путинские ордынцы захватили Храм Покрова Божией Матери в Мариуполе и ведут из окон церковного учреждения огонь. Такие вот московитские скрепы во всей красе — убивать перед иконами во имя своего царя".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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