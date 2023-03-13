Также в городе российские оккупанты ищут партизан.

В Запорожской области российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением Украины: на этот раз у горожан собираются просто "отжимать" квартиры. Напомним, что в прошлом месяце оккупанты даже открыли огонь по местной группе пенсионеров.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. По его словам, свой план по захвату имущества оккупанты готовят для жителей Бердянска.

"Оккупанты в Бердянске готовятся отжимать квартиры и ищут партизан", - сообщил он.

В частности, российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в курортном городе, заявил мэр.

"Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества", - добавил Федоров.

Он отметил, что такие осмотры позволят захватчикам: выявить квартиры, владельцы которых выехали, и заселить туда оккупантов или коллаборантов (как это происходит в Мелитополе); рапортовать о найденных "схронах", организованных самими же захватчиками; терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с силами сопротивления.

Оккупанты устраивают рейды в Бердянске

Отметим, что пока что войска РФ чувствуют себя достаточно "свободно" на территории временно оккупированного Бердянска, несмотря на новости о скором возможном весеннем контрнаступлении со стороны ВСУ.

9 марта стало известно, что российские солдаты организовали настоящие рейды по городу. Их главная цель - окончательно запугать украинцев и не позволить им учить украинский язык дома.

В частности, оккупанты "рыскали" по домам жителей, чтобы найти компьютеры и другую возможную технику, которая позволила бы украинским детям учиться.

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