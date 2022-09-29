Альянс может за несколько дней уничтожить всю группировку войск России, полагает эксперт.

Если Российская Федерация применит против Украины ядерное оружие, страны-члены НАТО быстро уничтожат весь Черноморский флот РФ.

Против российской стороны могут быть задействованы все силы НАТО, рассказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире "Фейгин Live".

"В первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот и базы его на побережье… после этого будет пауза на раздумье, какие-то переговоры…", - спрогнозировал эксперт.

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Ядерные угрозы РФ - важные новости

Власти России уже много раз грозились применить ядерное оружие, чтобы добиться своих целей по Украине.

Владимир Путин 21 сентября снова заговорил об использовании ядерного оружия - утверждал, что РФ пустит в ход все средства, если появится якобы угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что российская сторона считает "своими" захваченные украинские территории, а Киев активно занимается их освобождением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты имеют четкий план действий в случае, если РФ применит против нашей страны ядерное оружие.

По его словам, Вашингтон приватно уведомил Москву о вероятных последствиях "на очень высоком уровне".

Еще в конце апреля Борис Джонсон, который тогда еще занимал пост премьер-министра Великобритании, заявил, что его страна не консультируясь с НАТО может нанести по России ответный ядерный удар.

Справка УНИАН. Членами НАТО являются 30 государств, в частности, США, Канада, Британия, Германия, Франция и Турция.

В конце августа Владимир Путин приказал увеличили численность армии РФ с 1,9 миллиона до 2,04 млн человек.

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