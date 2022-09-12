В частности, россиянин пожаловался, что руководство отказалось оказать его подразделению поддержку авиацией.

Оккупанты в отчаянии плачут от безысходности из-за наступления украинских войск.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Решительные действия украинских защитников на востоке посеяли отчаяние среди захватчиков. У них заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями. Поэтому им остается только прощаться с родными и плакать от безысходности. Это подтверждает разговор российского оккупанта с женой, который перехватил СБУ", - отмечается в сообщении.

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Так, россиянин пожаловался, что руководство отказалось оказать его подразделению поддержку авиацией.

"Мы не можем держать оборону, у них очень сильное оружие по сравнению с нашим. Мы попросили поддержку авиации, нам сказали держите оборону сами как хотите", – рассказывает российский военный.

Сквозь слезы он жалуется, что не имеет ни сил, ни нервов.

"У нас нет ни снарядов, ни оружия. Патронов осталось у всех по магазину", - сказал мужчина.

Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "Да кто знает, когда эти самолеты... Долетят ли они сюда. Четыре летели – не долетели, сбили".

Ранее была информация, что подразделения российских оккупантов зажаты на правом берегу Днепра и готовы сложить оружие. Они ищут возможности выйти на контакт с украинскими военными.

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