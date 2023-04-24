В Черном море враг пытается рассредоточить свою корабельную группировку и держаться ближе к российским берегам.

Оккупанты в Крыму чувствуют, что сезон "бавовны" и активности морских "боевых карасей" в разгаре. Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, рассказывая об активности российских кораблей в Черном море на сегодняшний день.

"Они стараются держаться в ракетобезопасном для себя районе, по их собственному мнению. Они пытаются рассредоточить корабельную группировку и тяготеют, все же, к берегам российским, к Новороссийску больше. Даже заведение в бухты они стараются проводить чаще туда для пополнения запасов. Потому что, уже не чувствуют ту "родную гавань" такой родной, как они подчеркивали и замечали постоянно, что "Севастополь – русский город". Они чувствуют действительно, что сезон "бавовны", сезон активности морских "боевых карасей", о которых мы уже говорили, в разгаре, и действительно для них – это определенный страх", – акцентировала Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что сейчас корабельная группировка врага составляет 8 кораблей в Черном море и среди них два подводных ракетоносителя. По ее словам, они там дежурят уже довольно давно и в большинстве, как напоминание о том, что враг еще имеет "Калибры" и еще даже может их применить.

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"Хотя, в последнее время мы не наблюдаем активности этого направления, но это не должно умерить нашу бдительность", – подчеркнула Гуменюк.

Война в Украине: активность флота РФ

23 апреля, по информации оперативного командования "Юг", в Черном море вражеская корабельная группировка состояла из десяти кораблей, среди которых – большой десантный корабль и два подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".

В последнее время в Крыму все чаще происходит "бавовна". Ночью раздались взрывы в оккупированном Севастополе.

Российские оккупанты обвинили украинскую сторону в попытке атаки беспилотными катерами на пункт базирования Черноморского флота, который находится в захваченном РФ Севастополе. В Минобороны РФ утверждают, что украинские силы в ночь на понедельник пытались атаковать пункт базирования ЧФ "тремя безэкипажными быстроходными катерами".

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