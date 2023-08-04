Людей в партию вербуют и во время проведения паспортизации.

Российские оккупанты продолжают подготовку к так называемым "выборам" на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики сгоняют в состав правящей партии РФ "Единая Россия" работников бюджетных предприятий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. "Так, на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление (о вступлении – ред.) в состав партии международного преступника Владимира Путина – "Единая Россия", – говорится в сообщении.

Кроме того, всем участникам принудительной паспортизации в регионе при выдаче "красной макулатуры" приказано предлагать людям вступать в эту партию. При этом за завербованных членов партии обещают вознаграждение.

Видео дня

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Российские оккупанты свозят на украинские территории студентов из РФ. Такие "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян, враг использует для пропагандистских целей.

В то же время во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне серьезно засуетились. Враг готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты усиливают оборону разрушенного ими же города и постоянно тренируются.

Вас также могут заинтересовать новости: