В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачиваются на удержании позиций и недопущении наступления украинских военных.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ограничения действий украинских войск враг вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лупареве, Новая Заря, Новогригорьевка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерный, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Шевченково, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Заречного.

"В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сказано в сводке.

В Генштабе подчеркнули, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениях живой силы и военной техники российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, ранее эти данные Генштаба подтверждали аналитики ISW. По их наблюдениям, российские войска пытаются удержать позиции на южном направлении, наступательных действий не совершали.

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