Захватчики осознали, что эффективность массированного огня уменьшается.

Наступление Сил обороны заставило оккупантов изменить систему управления и командования, а также адаптировать системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), "российские войска внесли заметные изменения в систему командования и управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, хотя развертывание российских войск, вероятно, все еще обостряет проблемы с горизонтальной интеграцией".

По данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.

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Ограничения артиллерии РФ в Украине побуждают российских военных менять "огневую доктрину", которая меняет объем обстрелов на их точность.

Кроме того, в CSET отмечают, что российские войска усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, "поскольку оккупанты сталкиваются с растущими ограничениями в отношении их способности использовать массированный непрямой огонь".

Россиянам не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня из-за "трудностей с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта". Оккупанты "видят, что эффективность массированных ударов уменьшается".

В Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили, что оккупанты пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений без особой подготовки, а также адаптируют развертывание комплексов РЭБ. Российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как одноразовые системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских БПЛА.

Война в Украине - основные новости

Напомним, что в течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких участках фронта. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 24 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

ВСУ возле Бахмута вытесняют противника с занимаемых позиций. Успехи есть южнее Работиного и южнее Бахмута.

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