Всего за сутки зафиксировали 8 нарушений режима тишины.

Оккупировавшие часть Донбасса российские войска и подконтрольные им боевики продолжают нарушать перемирие на линии соприкосновения, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

19 сентября позиции ООС 7 раз попали под обстрелы со стороны врага, в том числе дважды из запрещенного Минского договоренностями вооружения. Также был зафиксирован пролет беспилотника.

Напряженная обстановка наблюдалась в районе Новозвановки, которую трижды обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

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В направлении Луганского и Новолуганского враг стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Талаковки оккупанты сбросили с беспилотника осколочную гранату ВОГ-17.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения - его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения", - отметили в ООС.

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было.

Напомним, 17 сентября двое украинских бойцов получили осколочные ранения на Донбассе в результате атаки БПЛА боевиков типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Автор: Станислав Кожемякин