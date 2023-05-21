Россияне пытаются пополнять свою армию за счет украинцев, оставшихся на оккупированной территории.

Оккупанты придумали, как заставить мужчин с оккупированных территорий вступать в армию страны-агрессора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В ЦНС утверждают, что россияне арестовывают мужчин на оккупированных территориях по малейшему поводу, например, за нарушение комендантского часа. Арестованных отвозят в полевые лагеря, где их принуждают записываться в российскую армию. Давление на задержанных в частности оказывают бывшие российские заключенные, которые согласились участвовать в войне и после этого были привезены в Украину.

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Ситуация на оккупированном юге Украины

На оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики ограничивают доступ населения к мобильной связи. По данным украинского Генштаба, оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен.

Одновременно ВСУ наносят удары по российским военным объектам на юге Украины. Так, сегодня в оккупированном Бердянске прогремели взрывы в штабе одного из российских подразделений.

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