Советник мэра города показал текущее состояние бывшей жемчужины театрального творчества Мариуполя.

В Мариуполе оккупанты остановили все работы по "восстановлению" Драматического театра - бывшей жемчужины творчества города, которую разбомбила вражеская армия.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram он показал короткое видео, снятое в середине разрушенного здания, чтобы продемонстрировать нынешнее состояние руин театра.

"Драматический театр с середины на сегодня. К счастью - нетронутая, но развалина. Самый главный маячок относительно планов россиян в Мариуполе. Главный компас. Пока - как ни печально, но все в верном направлении. Без активных действий. Значит "паники нет". Хотя, это не точно", - прокомментировал он.

Уничтожение драмтеатра в Мариуполе и планы оккупантов

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбы на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибли около 300 человек.

В апреле прошлого года Андрющенко сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывали найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещали в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в село Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

Где-то за месяц разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен. А 14 июня Андрющенко сообщил об официальном уведомлении от оккупационной администрации: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон открывается двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

В конце августа Андрющенко сообщил, что российские оккупанты при помощи "реконструкции" драматического театра в Мариуполе спешат скрыть доказательства своих преступлений.

31 августа Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что российские захватчики заливают тела погибших в театре, которые не вывезли, бетоном, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки. По словам местных жителей, строителям приказали не поднимать шумиху и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

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