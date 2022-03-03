Вражеских солдат испугала стойкость и сплоченность жителей города.

Вчера, 2 марта, стало известно, что жители Энергодара остановили колонну солдат Российской Федерации. Мирное население города преградило путь оккупантам и не пропустило их к Запорожской атомной электростанции. А недавно появились данные о новой просьбе врагов. Они уговаривали жителей, чтобы их пропустили в город сфотографироваться на фоне ЗАЭС. Это якобы нужно для отправки отчета руководству армии РФ.

Соответствующей информацией поделился глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Во время недавнего брифинга он сообщил: "На сегодня ситуация такова, что российские захватчики там [на месте блокпоста, — приметка] приходят с попытками провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задание от их руководства занять Энергодар и площадку Запорожской атомной электростанции. Они даже говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству, министерству российской армии, для пропаганды, что они контролируют станцию. После этого они якобы покинут наши объекты".

Петр Котин подчеркнул, что АЭС — это "не игрушка". Оккупанты нарушают все договоренности и конвенции своими попытками захватить атомную электростанцию.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: