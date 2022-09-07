Благодаря спутниковым снимкам журналистам удалось идентифицировать точное место ее расположения.

Спутник Planet Labs 7 сентября зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу, которую используют российские оккупанты.

Фотографии опубликовал проект "Схемы".

На спутниковом фото видно, что возле одного из причалов временного оккупированного города, где неподалеку расположен памятник Первым херсонским корабелам, организована переправа для перевозки грузовых автомобилей.

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Напомним, Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов, в частности Антоновский, Дарьевский и Каховский. Это значительно ухудшило логистику оккупантов.

Россияне пытаются обустроить альтернативные переправы, но успеха не имеют. В частности, сегодня на Херсонщине было уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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