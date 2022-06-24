Предварительно поражены объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из РСЗО, сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщают в Запорожской области.

"Враг коварно ночью совершил обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"На месте работают представители ГСЧС. В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано. Сохраняем спокойствие, соблюдаем условий воздушной тревоги", - подчеркивают в ОВА.

Напомним, россияне на Запорожье украли крупнейшую солнечную электростанцию в Украине. По словам местных, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

Известно, что станция – Токмак Solar Energy – крупнейшая солнечная электростанция в Украине. Ее вводили в эксплуатацию в 2018 году.

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