Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней степени тяжести, пятерых - удовлетворительное.

На Донбассе в результате обстрела из тяжелого артиллерийского вооружения со стороны российско-оккупационных войск украинских позиций четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней степени тяжести, пятерых - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открыли ответный огонь.

Также указывается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители миссии ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе: что известно

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, Причепиловки и Южного. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести.

Автор: Константин Гончаров