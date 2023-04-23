Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из РСЗО, есть раненые среди гражданского населения. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отмечают в Генштабе.

В сообщении сказано, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Сегодня российские оккупанты укрыли массированным огнем село Кизомис Белозерской общины. В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов.

Ранение получила 85-летняя женщина, а еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Никополь (Днепропетровская область) с беспилотника, один человек ранен, двое травмированы. Повреждено коммунальное здание, два частных жилых дома, гаражи, автомобиль.

Специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

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