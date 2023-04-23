Вражеская артиллерия также атаковала кладбище.

Днем в воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты накрыли массированным огнем Белозерскую общину на Херсонщине. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате обстрела есть пострадавшие.

"Армия рф накрыла массированным огнем село Кизомис Белозерской громады. ... В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов. Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", - написал он.

Херсонская ОВА также информирует, что в Поминальное воскресенье российская артиллерия атаковала кладбище в селе Гавриловка Новоалександровской громады.

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"К счастью, мирные люди не пострадали. Напомним, что с 4-го апреля на Херсонщине действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение принято Советом обороны области", - говорится в сообщении.

Ситуация на Херсонщине - актуальное

После освобождения правобережной части Херсонщины, в частности, областного центра, украинскими силами враг не прекращает терроризировать деоккупированные территории обстрелами. В то же время в ожидании контрнаступления ВСУ враг минирует береговую линию вдоль Днепра.

Американский институт изучения войны накануне заявил, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление на этом направлении и заняли позиции на левом берегу Днепра, а оккупанты удерживают оборону в Олешках и Новой Каховке.

В оперативном командовании "Юг" это не подтвердили и подчеркнули, что продолжается сложная работа.

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