Военные отметили, что условия операции требуют информационной тишины.

В оперативном командовании "Юг" прокомментировали сообщение Института изучения войны о том, что Вооруженные силы Украины якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа продолжается, когда надо пересечь такое препятствие как Днепр, когда линия фронта проходит такой широкой мощной рекой как Днепр", - рассказала в эфире телемарафона руководитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, условия военной операции сейчас требуют информационной тишины.

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"До тех пор, пока это не будет достаточно безопасным для наших военных. Здесь надо набраться терпения. И даже лучшим "студентам" Института изучения войны - также", - сказала она.

Ситуация в Херсонской области

12 апреля экс-заместитель мэра Херсона Роман Головня рассказал, что враг активно минирует береговую линию вдоль Днепра накануне ожидаемого контрнаступления украинских защитников. Противотанковые мины размещают даже в воде. Это свидетельствуют о том, что россияне ожидают форсирования Днепра.

В отчете Американского института изучения войны от 22 апреля говорится о том, Вооруженные Силы Украины якобы начали контрнаступление и заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также отмечается, что российские оккупанты удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке.

По данным ISW, есть достаточно географически привязанных видео и сообщений от российских "военных корреспондентов", которые подтверждают это.

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