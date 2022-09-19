Ночью оккупанты обстреляли Николаев. На одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Он отмечает, что ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже работает на месте.
"Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, сломанна кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", - также сообщил Сенкевич.
Он отметил, что сейчас обследуется район обстрела.
Напомним, за минувшие сутки от обстрелов российских оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.
Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью было зафиксировано восемь "прилетов".