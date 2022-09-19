Одна из ракет попала во двор частного дома.

Ночью оккупанты обстреляли Николаев. На одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

Он отмечает, что ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже работает на месте.

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"Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, сломанна кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", - также сообщил Сенкевич.

Он отметил, что сейчас обследуется район обстрела.

Напомним, за минувшие сутки от обстрелов российских оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью было зафиксировано восемь "прилетов".

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