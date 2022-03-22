По предварительным данным, жертв нет, но повреждены 7 автобусов и хозяйственные постройки.

Российские оккупационные войска обстреляли завод в Броварах Киевской области.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в социальной сети Facebook.

В частности, Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 22 марта 2022 года вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв нет.

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