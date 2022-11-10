Тем временем украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, тем временем украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Ситуация вокруг Бахмута

В Генштабе неоднократно отмечали, что ситуация вокруг Бахмута очень тяжелая. Там идут ожесточенные бои против оккупантов, которые проводят натиск. В частности, ВСУ ежедневно сдерживают по два-три штурма врага и находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами.

За счет мобилизованных оккупанты сформировали наступательный потенциал и, пользуясь этим "безлимитом" в живой силе, пытаются давить. Но они поняли, что Бахмут "в лоб" не возьмут и сейчас пытаются обойти его слева-справа, пытаются найти слабину в обороне, чтобы прижать.

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