Российские захватчики несут колоссальные потери, но пытаются давить, пользуясь мобилизованным "безлимитом" человеческой живой силы.

На Бухмутском направлении ситуация непростая, поскольку враг сильно напирает.

Командир батальона "Свобода", майор Национальной гвардии Украины Петр Кузык в эфире информационного телемарафона заявил, что ежедневно они сдерживают по два-три штурма врага и находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами.

"Они за счет мобилизованных, этого "пушечного мяса", сформировали все же более-менее наступательный потенциал и, пользуясь этим "безлимитом" в человеческой живой силе и боекомплекте артиллерийском, пытаются давить. Поняли, что Бахмут они (российские захватчики – УНИАН) "в лоб" не возьмут и сейчас пытаются обойти его слева-справа, пытаются найти слабину в обороне, чтобы прижать. Мы встречаем их довольно серьезно, потери у них колоссальные, но тем не менее, с нашей стороны тоже ситуация довольно непростая. В принципе, сейчас война идет не за какие-то квадратные километры, а буквально за каждый куст бьемся, за каждый сельский перекресток", - отметил Кузык.

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По его словам, российским оккупантам, вероятно, поставлены определенные сжатые сроки для взятия Бахмута.

"У них, я так понимаю, очень сжатые сроки этого или какие-то заград-отряды стоят, потому что людей они не жалеют, боекомплекта не жалеют. Более того, там, где у них проваливаются два-три штурма, они запросто вызывают авиацию", - добавил Кузык.

Он добавил, что среди тех россиян, которые сейчас попадают в плен, много новомобилизованых из числа осужденных или недавно освобожденных из колоний.

"Пленные, которые сейчас пошли, в основном зэки и уголовники. И что удивляет, когда спрашиваешь у них, какого числа они прибыли на позицию, понимаешь, что их завозят без всякой подготовки и сразу бросают в бой. А возможно, у них (у российской власти – УНИАН) один из планов - утилизировать свою криминальную среду, и они таким образом решают вопрос и штурмовых групп, и вопрос экономии на содержании зэков", - добавил командир батальона "Свобода".

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон позволяет мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. Этим документом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

На сегодня, 9 ноября, общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составляют около 77 тыс. 950 человек.

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