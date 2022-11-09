На Бухмутском направлении ситуация непростая, поскольку враг сильно напирает.
Командир батальона "Свобода", майор Национальной гвардии Украины Петр Кузык в эфире информационного телемарафона заявил, что ежедневно они сдерживают по два-три штурма врага и находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами.
"Они за счет мобилизованных, этого "пушечного мяса", сформировали все же более-менее наступательный потенциал и, пользуясь этим "безлимитом" в человеческой живой силе и боекомплекте артиллерийском, пытаются давить. Поняли, что Бахмут они (российские захватчики – УНИАН) "в лоб" не возьмут и сейчас пытаются обойти его слева-справа, пытаются найти слабину в обороне, чтобы прижать. Мы встречаем их довольно серьезно, потери у них колоссальные, но тем не менее, с нашей стороны тоже ситуация довольно непростая. В принципе, сейчас война идет не за какие-то квадратные километры, а буквально за каждый куст бьемся, за каждый сельский перекресток", - отметил Кузык.
По его словам, российским оккупантам, вероятно, поставлены определенные сжатые сроки для взятия Бахмута.
"У них, я так понимаю, очень сжатые сроки этого или какие-то заград-отряды стоят, потому что людей они не жалеют, боекомплекта не жалеют. Более того, там, где у них проваливаются два-три штурма, они запросто вызывают авиацию", - добавил Кузык.
Он добавил, что среди тех россиян, которые сейчас попадают в плен, много новомобилизованых из числа осужденных или недавно освобожденных из колоний.
"Пленные, которые сейчас пошли, в основном зэки и уголовники. И что удивляет, когда спрашиваешь у них, какого числа они прибыли на позицию, понимаешь, что их завозят без всякой подготовки и сразу бросают в бой. А возможно, у них (у российской власти – УНИАН) один из планов - утилизировать свою криминальную среду, и они таким образом решают вопрос и штурмовых групп, и вопрос экономии на содержании зэков", - добавил командир батальона "Свобода".
Война в Украине
Как сообщал УНИАН, 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон позволяет мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. Этим документом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.
На сегодня, 9 ноября, общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составляют около 77 тыс. 950 человек.