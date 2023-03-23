Оккупанты запустили по Украине 21 иранский дрон из Брянской области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины 48 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Там отметили, что враг за прошедшие сутки нанес ракетный удар по Запорожью.

"За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских граждан. Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры на Житомирщине и Киевщине", - говорится в сообщении.

Оккупанты использовали 21 БПЛА типа "Шахед-136" из Брянской области Российской Федерации, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских БПЛА погибли украинцы. Также есть раненые, говорят в Генштабе.

Также отмечается, что захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На данный момент угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины.

Войска РФ разрушили более 300 квартир ракетным ударом по Запорожью

Напомним, что вчера оккупанты совершили очередной кровавый теракт против Украины в Запорожье. Всего враг запустил по городу не менее шести ракет - одна из них попала между двумя домами, в которых находились люди. Позже стало известно, что воздушная тревога прозвучала в городе лишь через несколько минут после ракетного удара.

Уже вечером 22 марта секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев констатировал, что кроме двух многоэтажек, которые получили значительные повреждения (разрушения есть в 34 квартирах) от ударной волны также пострадали окружающие дома. Всего от ракетного удара пострадали более 14 домов - это примерно 300 квартир украинцев.

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