Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на 5 направлениях.

Силы обороны в течение суток 18 февраля отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов.

Как сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, речь идет о населенных пунктах Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Червонопоповка и Кременная - Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр Донецкой области.

По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не выявлено", - отмечается в сообщении.

Генштаб также информирует, что в течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов по территории Украины, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, продолжал обстрелы населенных пунктов из других видов оружия.

"Угроза нанесения ракетных ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины", - отмечает штаб.

В то же время украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения сил противника. Ракетные войска и артиллерия также поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Обстрел Украины 18 февраля - что стоит знать

Утром в субботу, 18 февраля, российские оккупационные войска выпустили по Украине 4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, половину из них удалось уничтожить.

Два удара пришлись по Хмельницкому - по военному объекту и вблизи остановки общественного транспорта. В результате атаки были ранены два человека. Взрывной волной повреждены три учебных заведения, десяток многоэтажек и сотни окон и балконов.

Во время этой атаки РФ запустили крылатые ракеты по траектории над Южноукраинской атомной электростанцией (АЭС), создавая высокую угрозу ядерной катастрофы.

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