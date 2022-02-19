Украинские военные подтверждают, что боевики продолжают использовать старые методы осуществления провокаций.

Российские оккупанты открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе Пикузы, чтобы в дальнейшем обвинить в этом украинских военных.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Схид" в Facebook.

Около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.

"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Схид" отмечают, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.

Эскалация на Донбассе

Обострение на востоке Украины продолжается уже третий день подряд. За последние сутки российские оккупанты 19 раз нарушили "тишину" вследствие обстрелов погиб один украинский защитник.

В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС, в частности детский сад и школу, где находились дети.

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