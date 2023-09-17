Действия оккупационной администрации могут привести к увеличению солености воды в Азовском море и дефициту питьевой воды в Мелитополе.

Российские захватчики могут устроить еще одну экологическую катастрофу в Украине. Так, "администрация" интервентов на временно оккупированной территории Запорожской области собирается использовать воды реки Молочная для наполнения оросительных каналов.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), из-за обмеления Северокрымского канала, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС россиянами, в Запорожской области и Крыму обострился вопрос с водоснабжением и орошением сельскохозяйственных земель.

По данным украинского подполья, в связи с этим ВОТ Запорожской области незаконно посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Он встретился с так называемым "заместителем председателя Совета министров – министром АПК и продовольственной политики" Светланой Шевченко.

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"В частности оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является крупнейшей на ВОТ Запорожской области, и осуществить переброску ее стока в оросительные каналы. Оккупационная администрация уже начала расчистку русла и подготовку к инженерным работам", - отмечает ЦНС.

Такое решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефициту питьевой воды в г. Мелитополь. В ЦНС отмечают, что действия врага создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Последствия уничтожения Каховской ГЭС

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года оккупационные войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Прямые убытки оцениваются как минимум в 2 млрд долларов, а убытки окружающей среде составляют около 146 млрд гривен.

По оценке "Укргидроэнерго", из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине, Украина потеряла годовой запас питьевой воды.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал УНИАН, что без восстановления Каховской ГЭС украинскому югу придется распрощаться с аграрным хозяйством и промышленностью.

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