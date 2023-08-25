Пендзин рассказал, что период, за который вода вернется после восстановления плотины на те территории, где была, - это лет пять.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что сельское хозяйство на юге Украины, как минимум, 2 года будет "стоять мертвым".

"Это точно. Там не будет ни арбузов, ни кабачков, ни помидоров. Ничего там не будет расти без полива. Если откажутся отстраивать ГЭС, то сельского хозяйства на юге страны вообще никогда не будет. К тому же, страдает там сейчас не только аграрный сектор", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, на юге есть мощные потребители воды, которые используют ее в собственном технологическом процессе, а без этого они тоже не будут работать.

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Пендзин рассказал, что период, за который вода вернется после восстановления плотины на те территории, где была, - это лет пять.

"Вы должны понимать, что перекрывать плотину и создавать обмеления на нижнем течении Днепра никто не будет. Вода будет набирать в Каховское водохранилище постепенно", - добавил эксперт.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия

В сети опубликовали свежее видео разрушенной Каховской ГЭС. Эти кадры подтверждают, что станция не подлежит восстановлению и может быть отстроена только с нуля.

Эксперты "Украинской природоохранной группы" убеждены, что Украине будет социально, экологически и экономически значительно выгоднее возродить Большой Луг вместо восстановления уничтоженных россиянами Каховского водохранилища и ГЭС.

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