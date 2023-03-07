По его мнению, Бахмут уже потерял для россиян свое стратегическое значение.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что район Белогоровки может стать плацдармом для контрнаступления украинских защитников.

"ЧВК Вагнера в погоне за сенсациями далеко выдвинулись к северу от Бахмута. Пытаясь окружить Бахмутский гарнизон, они сами могут попасть в окружение. Это прогнозирует и Пригожин. Он говорит, что у него обнаженные фланги в районе прорыва на севере Бахмута, совместные фланги наступления армии РФ также обнажены. Район Белогоровки может стать плацдармом для выполнения наступательных действий со стороны ВСУ, что приведет к отсечению и окружению Попаснянской группировки ЧВК Вагнера", - пояснил он в эфире "Эспрессо".

Рассвет считает, что в этом котле оккупанты не останутся и будут отходить. В то же время сам Бахмут потерял для россиян стратегическое значение.

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"Пригожин уже предупреждает, что будет отходить, а его отступление разрушит линию фронта на севере Донетчины. Россиянам не очень важен этот участок фронта, поскольку он не стратегический для них. Этот участок для РФ потерял стратегическое значение после того, как ВСУ освободили Изюм и выбили россиян из Изюмского котла. Нависания врага с севера, северо - востока над Славянском уже нет", - отметил эксперт.

Он убежден, что оккупантам нет смысла бороться за Бахмут. Более того, на этом направлении "вагнеровцам" может наступить конец.

"Это была Южная клешня, по крайней мере, они пытались осуществить эту операцию. Как только начнется движение наших войск из района Белогоровки в сторону Лисичанска, тогда вагнеровцам наступит конец", - подытожил Рассвет.

Ситуация под Бахмутом

По данным аналитиков ISW, РФ может потерять все элитные отряды ЧВК"Вагнер" под Бахмутом.

По словам Пригожина, ВСУ загоняют его подразделения под Бахмутом в ловушку. Отдельно, украинские защитники сформировали несколько группировок для блокирования и окружения наемников ЧВК. Он спрогнозировал, что российский фронт "посыплется", если боевики "Вагнера" погибнут под Бахмутом и не возьмут город.

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