Он отметил, что часть технических и огневых средств военной помощи от партнеров уже пришла в наше государство.

Вооруженные силы Украины переломили ход войны, уничтожив ударно-штурмовой потенциал противника, на весну планируются контрнаступательные действия, которые точно приведут к деоккупации значительной территории Украины. Об этом сказал командир роты 92-й механизированной бригады роты ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Мы уже видим сейчас, что противник потерял тот мощный потенциал ударно-штурмовых действий, который у него был, и активно применяет мобилизованных из числа тех, которые были доукомплектованы регулярной армией, а также частной военной компанией "Вагнер". Это все свидетельствует, что ВСУ в титанической работе смогли переломить ход войны и перебить клыки противнику", - сказал он.

Федоренко отметил, что сейчас очень важно дожать, доработать, чтобы вывести из строя максимальное количество огневых средств противника, а также ликвидировать остатки личного состава, который способен совершать мощные штурмовые действия.

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По его словам, погодные условия создают перепутье, которое затрудняет боевые действия в том числе для украинской армии. Но когда земля просохнет, боевые контрнаступательные действия усилятся.

"Если говорить о потеплении, пути сообщения, которые сейчас размыты, станут проездными. Учитывая анонсированный пакет военной помощи и то, что часть этих технических и огневых средств уже зашла в наше государство, конечно, на весну планируется ряд мероприятий, которые точно приведут к деоккупации значительной части нашей территории", - сказал военный.

Контрнаступление Украины-что известно

Украина переломила ход войны, но текущее контрнаступление не позволит ее завершить. Об этом заявили аналитики из Американского института изучения войны (ISW).

По их данным, оккупанты выстроят новую оборонительную линию, а местами проведут локальные штурмы. ВСУ нужно будет организовать новые атаки, чтобы освободить все территории. В связи с этим война затянется до 2023 года.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что в начале лета Украина будет иметь современное мощное оружие, которое позволит провести контрнаступательные операции.

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