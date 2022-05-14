Они подчеркнули, что помощь нужна немедленно.

Участники украинской группы Kalush Orchestra сегодня со сцены Евровидения обратились к зрителям конкурса во всем мире с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, после своего выступления в финальном туре, во время аплодисментов один из участников группы со сцены сказал: "Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Прямо сейчас!".

После этого зрители еще долго аплодировали группе.

Справка УНИАН. 11 мая парамедик из легендарного полка "Азов" Хасан призвал группу Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 докричаться до мира и посодействовать освобождению украинских защитников из заблокированного завода "Азовсталь".

"Ребята, вы имеете сейчас уникальный шанс обратиться к мировому сообществу со сцены, прежде всего, в отношении катастрофы в Мариуполе. Вас услышат! Умоляю, не упускайте этот шанс! Дайте европейскому сообществу понять, что сейчас музыка как никогда связана с болью своего народа. Пожалуйста...", — написал Хасан в инстаграм.

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