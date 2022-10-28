Оккупанты будут бороться за город Херсон и будут проводить уличные бои.

Российские военные минируют поля на окраинах Херсона и не планируют сдавать город, готовясь к уличным боям.

Об этом рассказал советник главы ОВА Сергей Хлань, комментируя ситуацию на правобережье Херсонской области.

"Кадыровцы были первыми, кто организовано выходил из Херсона, и сейчас стало все-таки известно, с какой целью они это делали. Во-первых - это организованно и показательно, а во-вторых, нашлась им замена. Сейчас оккупанты массово проводят заминирование на окраинах Херсона. Это значит, что линию фронта, которая находится на расстоянии 30 километров от Херсона, сейчас все-таки усилили за счет мобилизированных, которые недавно пришли и пребывают фактически на первой линии. Как раз за их спинами оккупанты проводят тотальное заминирование полей, оставляя только дороги, то есть с линии фронта вернуться можно только по дорогам. То есть фактически оккупанты сейчас, проведя это заминирование второй обороны рашистов, заменили кадыровцев, которых использовали как заградительные отряды", - рассказал Хлань.

Он отметил, что мобилизированных сейчас оставили у линии обороны фактически погибать. У них там никакого другого варианта нет: они будут пушечным мясом и будут просто уничтожены.

"Оккупанты действительно будут бороться за город Херсон и будут проводить уличные бои. Они поднимали истерию, как раз провоцируя то, чтобы максимальное количество наших людей уехало из города Херсона и для них целью было, чтобы как раз партизанское движение не помогало нашим вооруженным силам и не било их в спину. Поэтому с этой целью была спровоцирована как раз массовая эвакуация, для того чтобы максимально зачистить город от гражданских лиц, кроме рашистов. Потому что им так легче будет выявлять движение сопротивления и проукраински настроенных людей, которые ждут Вооруженные силы Украины", - заявил чиновник.

Контрнаступление ВСУ под Херсоном: какая ситуация

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области до 21 октября освободили 88 населенных пунктов.

По данным Сил обороны и охраны юга Украины, сейчас российские войска переформатируют подразделения в Херсонской области.

Также Владимир Зеленский заявил, что россияне не собираются покидать Херсон хоть и устроили информационную операцию о якобы "бегстве" из города.